«Видели в районе Центрального рынка в Уфе»: полиция ищет 55-летнего Абузара Газизова
О пропаже мужчины сообщила его дочь
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
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В Уфе разыскивают пропавшего без вести 55-летнего уроженца Альшеевского района Абузара Газизова. Мужчина однажды вышел из дома и испарился. В полицию обратилась его дочь, живущая в Хайбуллинском районе Башкирии.
Как сообщили в МВД по Башкирии, пропавшего видели в районе Центрального рынка в Уфе. Известно, что он, видимо, подрабатывал на стройках в селах Уфимского района в качестве разнорабочего.
Всех, кому знаком пропавший и кто знает, где он может быть, просят сообщить в полицию: 8-937-480-36-30 или 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU