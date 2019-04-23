«Видели в районе Центрального рынка в Уфе»: полиция ищет 55-летнего Абузара Газизова

СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-23T19:34:43+03:00

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В Уфе разыскивают пропавшего без вести 55-летнего уроженца Альшеевского района Абузара Газизова. Мужчина однажды вышел из дома и испарился. В полицию обратилась его дочь, живущая в Хайбуллинском районе Башкирии.

Как сообщили в МВД по Башкирии, пропавшего видели в районе Центрального рынка в Уфе. Известно, что он, видимо, подрабатывал на стройках в селах Уфимского района в качестве разнорабочего.

Всех, кому знаком пропавший и кто знает, где он может быть, просят сообщить в полицию: 8-937-480-36-30 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU