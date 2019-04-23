2019-04-23T14:32:39+03:00
Происшествия

В Башкирии бабушка всадила внуку нож в спину

Теперь женщине грозит суд
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Жительницу Башкирии подозревают в нападении на собственного внука. Как сообщили в МВД по Башкирии, семейный конфликт произошел во время застолья. 60-летняя женщина разозлилась на парня и ударила его в спину ножом.

По ее словам, внук немного полежал, а потом продолжил возлияния, так что никто не придал случившемуся значения. Спустя пару часов молодому человеку стало хуже, его доставили в приемный покой городской больницы Белорецка. Оттуда информация об инциденте поступила в полицию, и пожилую женщину задержали.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении белоречанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ, - пояснил Иван Силаев, следователь СО ОМВД России по Белорецкому району.

Материалы уже переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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