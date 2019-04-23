«Экологическая катастрофа или...?»: в Башкирии на озере всплыла мертвая рыба

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-23T13:48:33+03:00

Местные жители уверены, причина в том, что озеро не вскрывали зимой

Изменить размер текста: A A

Неприятная картина ждала жителей Башкирии, которые отправились отдыхать на озеро Акзират в Чишминском районе. Поверхность водоема и берег оказались усеяны дохлой рыбой. В воде кверху брюхом плавали и большие, и мелкие рыбешки. Некоторые из них уже разложились. Местные жители засняли печальное зрелище и поделились снимками в социальных сетях.

- Экологическая катастрофа или...? – задается вопросом автор фотографий.

Причины гибели озерной фауны до сих пор неизвестны. Многие местные предположили, что это случилось из-за того, что зимой на озере был толстый лед, а лунки никто не прорубил. В итоге рыба умерла без кислорода.

- Вскрывайте озера зимой, как можно чаще, чтобы они не горели, и люди мешками рыбу оттуда не тащили, - призывают пользователи.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU