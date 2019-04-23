В Башкирии будут судить серийных угонщиков дорогих иномарок
Два жителя Оренбурга готовятся предстать перед судом в Уфе. 49-летний и 51-летний мужчины обвиняются в серии краж дорогостоящих иномарок. В прокуратуре Башкирии рассказали, что за два года они угнали 9 машин Mazda и Renault.
Парочка действовала на территории и Башкирии, и соседнего Татарстана. Они взламывали противоугонные системы с помощью электроники, а потом перегоняли автомобили в арендованные гаражи и вешали на них поддельные номера. Ущерб от действий угонщиков оценили в 6,8 млн рублей.
Один из мужчин продавал краденые иномарки по фальшивым документам. Он обманул четырех покупателей и заработал на этом почти 3 млн рублей.
После задержания злоумышленников украденные автомобили возвратили владельцам.
ИСТОЧНИК KP.RU