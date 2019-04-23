2019-04-23T15:23:36+03:00
Происшествия

В Башкирии будут судить серийных угонщиков дорогих иномарок

Двое мужчин угнали 9 машин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Два жителя Оренбурга готовятся предстать перед судом в Уфе. 49-летний и 51-летний мужчины обвиняются в серии краж дорогостоящих иномарок. В прокуратуре Башкирии рассказали, что за два года они угнали 9 машин Mazda и Renault.

Парочка действовала на территории и Башкирии, и соседнего Татарстана. Они взламывали противоугонные системы с помощью электроники, а потом перегоняли автомобили в арендованные гаражи и вешали на них поддельные номера. Ущерб от действий угонщиков оценили в 6,8 млн рублей.

Один из мужчин продавал краденые иномарки по фальшивым документам. Он обманул четырех покупателей и заработал на этом почти 3 млн рублей.

После задержания злоумышленников украденные автомобили возвратили владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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