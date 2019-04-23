2019-04-23T11:36:40+03:00
Общество

В Уфе пропал без вести 40-летний Руслан Ахмадуллин

Мужчина не выходит на связь уже две недели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии пропал без вести Руслан Ахмадуллин. 40-летний мужчина вышел из дома в Уфе 8 апреля, с тех пор – вот уже две недели – он не выходит на связь с близкими. Куда Руслан мог направиться, не известно. Сейчас его местонахождение пытаются установить волонтеры отряда «Лиза Алерт». Помочь им могут все горожане, достаточно всмотреться в лица окружающих людей.

Приметы Руслана: рост 175 см, среднее телосложение, волосы черные с проседью, глаза карие.

В момент исчезновения на нем были черная куртка (бушлат), белая рубашка, синие джинсы и черные берцы.

Если вы увидите мужчины, похожего по описанию на Руслана, свяжитесь с поисковым отрядом 8 800 700 54 52 или позвоните на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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