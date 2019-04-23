2019-04-23T15:40:46+03:00
Общество

В Башкирии отремонтируют трассу Уфа-Оренбург

В планах дорожников привести в порядок и другие федеральные трассы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ФКУ Упрдор "Приуралье"Фото: ФКУ Упрдор "Приуралье"
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В Башкирии планируют отремонтировать около 100 километров федеральных трасс.

Наиболее масштабные работы развернутся на трассе Р-240. Здесь дорожники закончат прошлогодний ремонт, заменят покрытие, барьерные ограждения и установят фонари вдоль трассы в Кармаскалинском, Стерлитамакском, Мелеузовском и Куюргазинском районах, а также начнут работы на пяти новых участках.

- До 2021 года в нормативное состояние приведут 35 км этой дороги, - пояснили в ФКУ Упрдор "Приуралье".

На очереди также ремонт 15 километров трассы М-5 и 9 километров трассы М-7.

К концу года 85% федеральных дорог в регионе должны быть в нормативном состоянии. Всего на работы уйдет порядка 4,5 млрд рублей, а затраты на содержание дорог составят 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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