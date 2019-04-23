В Уфе планируют перестроить Театр кукол и возвести новые спортивные объекты

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-23T12:50:34+03:00

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В Уфе могут появиться несколько новых спортивных центров. Накануне на «Стройчасе» власти обсудили два таких проекта.

Как рассказали в пресс-службе кабмина, первый – это Центр спортивной борьбы, который сможет принимать соревнования международного уровня. В здании планируется разместить залы для борьбы, спортивно-концертный зал с трибунами, а также медцентр.

В парке Калинина предполагается разместить комплекс для соревнований по волейболу. Он будет включать в себя фитнес-центр с бассейном, спортивный интернат и рекреационную зону.

Обсудили власти и реконструкцию Театра кукол. Она потребует частичного сноса здания и возведения нового корпуса. В нем разместятся большой и малый зрительные залы, которые будут оформлены в современном сказочном стиле. Обновление ждет и прилегающую территорию, заверили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU