Стало известно, когда парки и пляжи Уфы обработают от клещей
Места отдыха уфимцев планируют обработать от клещей к 1 мая. Об этом сообщил сегодня на оперативке в мэрии представитель «Республиканского центра дезинфекции». Ускорить работы, по его словам, специалистов заставила ранняя весна.
Всего в Уфе от клещей должны обработать 555 гектаров «зеленых» территорий: парков, скверов и пляжей города. 497 гектаров водоемов планируют обработать от комаров и 10 400 гектаров – от грызунов. График обработки мест отдыха населения опубликован на сайте ведомства.
Представитель Центра дезинфекции также уточнил, что на сегодняшний день 20% территорий города уже обработаны от клещей. Работы продолжаются, специалисты обходят парки и водные зоны отдыха в ночные и ранние утренние часы.
ИСТОЧНИК KP.RU