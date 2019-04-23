2019-04-23T09:05:10+03:00
Общество

Не вернулся с работы: в Уфе ищут 22-летнего Азамата Сатимова

Молодой человек не дает о себе знать с 19 апреля
Эльвина АПАРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе пятый день разыскивают 22-летнего Азамата Сатимова, который пропал на улице Мустая Карима. Как рассказал «Комсомолке» брат Азамата Ильдар, он вышел с работы в 15 часов дня 19 апреля. Должен был прийти домой, но бесследно исчез.

- Он недалеко от дома работал, так что должен был прийти сразу же. Телефон у него недоступен, впервые так пропадает, - сказал Ильдар.

Приметы: рост 173-175 см, худощавый, волосы черные, глаза темно-карие;

Азамат был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном, черные джинсы, синие кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Если вам известно о местонахождении Азамата, сообщите об этом на горячую линию «Лиза Алерт» - 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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