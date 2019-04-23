Не вернулся с работы: в Уфе ищут 22-летнего Азамата Сатимова
В Уфе пятый день разыскивают 22-летнего Азамата Сатимова, который пропал на улице Мустая Карима. Как рассказал «Комсомолке» брат Азамата Ильдар, он вышел с работы в 15 часов дня 19 апреля. Должен был прийти домой, но бесследно исчез.
- Он недалеко от дома работал, так что должен был прийти сразу же. Телефон у него недоступен, впервые так пропадает, - сказал Ильдар.
Приметы: рост 173-175 см, худощавый, волосы черные, глаза темно-карие;
Азамат был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном, черные джинсы, синие кроссовки. С собой был черный рюкзак.
Если вам известно о местонахождении Азамата, сообщите об этом на горячую линию «Лиза Алерт» - 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU