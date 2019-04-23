2019-04-23T07:58:57+03:00
Общество

В Башкирии снова завоют сирены

Это плановая проверка систем оповещения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госкомитет Башкирии по ЧСФото: Госкомитет Башкирии по ЧС
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В Башкирии в очередной раз протестируют систему оповещения населения о ЧС. Сегодня, 23 апреля, услышать сигнал «Внимание всем!» могут жители Уфы. Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, включать сирены будут с 9.30 утра до 16.00 дня в Дёмском, Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

Следующий этап проверки запланирован на 25 апреля. В этот день с 10.30 сирены услышат в Ленинском, Кировском и Советском районах, а также в остальных муниципалитетах республики.

Жителям Башкирии напоминают, что тестовые сирены воют всего три секунды. В случае настоящей опасности сигнал будет звучать до пяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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