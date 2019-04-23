2019-04-23T08:42:58+03:00
Общество

В Башкирии 16 «умников» получили 500 тысяч рублей на свои проекты

Один из таких проектов – индивидуальный летательный аппарат, похожий на вертолет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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16 молодых ученых из Башкирии удостоились грантов Фонда содействия инновациям. Они получили 500 тысяч рублей на развитие и запуск своих изобретений в производство.

Больше всего проектов-победителей из УГАТУ – 8 разработок, в БашГУ и УГНТУ – по три проекта и в БГМУ и Стерлитамакском филиале БашГУ – по одному.

Одна из разработок, удостоенная финансирования от Фонда Бортника, это индивидуальное воздушное транспортное средство. Как рассказал его автор, студент УГАТУ Тимур Юсуфов, больше всего аппарат похож на вертолет, который позволит людям перемешаться в условиях плотной застройки. По мнению разработчика, его изобретение пригодится спасателям и полиции, будет востребовано в сфере грузоперевозок и как аэротакси.

- В дальнейшем планируется интеграция систем автономного пилотирования, что позволит совершать полет без участия человека, - объясняет Тимур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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