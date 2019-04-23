2019-04-23T07:25:31+03:00
Происшествия

В Уфе поймали окровавленного мужчину с ножом

Убийцу задержали в микрорайоне Сипайлово
Рустем АХУНОВ
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В Уфе сотрудники Росгвардии поймали окровавленного мужчину с ножомВ Уфе сотрудники Росгвардии поймали окровавленного мужчину с ножом
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В Уфе сотрудники Росгвардии поймали мужчину, зарезавшего своего приятеля.

По данным пресс-службы силового ведомства, преступление произошло на улице Королева, что в уфимском микрорайоне Сипайлово. Оказалось, что злодей распивал алкоголь вместе со своим другом. В один момент мужчины начали ругаться. Тогда подозреваемый схватил нож и ударил собутыльника. После этого он поспешил скрыться.

Вскоре сотрудники Росгвардии и одного из частных охранных предприятий задержали убийцу. Примечательно, что он был весь в крови, и не успел избавиться от орудия преступления. 47-летнего мужчину передали полицейским.

По факту убийства Следком республики возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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