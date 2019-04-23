2019-04-23T06:57:20+03:00
Общество

По старому Бельскому мосту в Уфе не будут ездить автомобили

После ремонта объект сделают пешеходным
Рустем АХУНОВ
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Старый мост через реку Белую в Уфе хотят сделать пешеходнымСтарый мост через реку Белую в Уфе хотят сделать пешеходным
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Глава госкомстранса Башкирии Тимур Мухаметьянов заявил, что старый мост через реку Белую в Уфе хотят сделать пешеходным.

Напомним, что на 12 июня власти Уфы и республики запланировали начало строительства нового моста из Уфы через реку Белую в сторону аэропорта. По планам, стройка займет около двух лет. Всего на нее потратят около 3,5 миллиарда рублей. Новый мост возведут в виде вставки между двумя уже имеющимися.

- Мы пока еще не приняли решения по старому мосту. Учитывая, что он находится в сложном состоянии, мы различные варианты сегодня рассматриваем. Но, скорее всего, это будет пешеходный мост, который будет интегрирован в общую систему набережной, - сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на главу транспортного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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