В Башкирии пожарные спасли из огня трехлетнего малыша

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-23T06:15:00+03:00

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В Салавате пожарные вывели из горящего здания трехлетнего ребенка.

По данным МЧС республики, пожар в городе Салават произошел на улице Уфимской. Сигнал на пульт диспетчера аварийной службы поступил в минувший понедельник в 17:36 по местном времени. На место немедленно выехали сотрудники МЧС.

Оказалось, что загорелась квартира на 3 этаже жилого дома. Спасателям пришлось эвакуировать 40 жильцов, 16 из которых дети. Из одной из квартир пожарные вывели трехлетнего малыша. Сейчас он находится в больнице.

Уже в 17:51 пожарные локализовали пламя. Еще через две минуты ликвидировали открытое горение. Дознавателям МЧС предстоит выяснить, из-за чего начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU