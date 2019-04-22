В Башкирии 6-летний ребенок получил перелом позвонка из-за упавшей наледи

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-22T19:37:55+03:00

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Следователи заинтересовались несчастным случаем, произошедшим в марте в Кумертау. Как сообщили в Следкоме республики, 6-летний мальчик выходил с мамой из подъезда многоэтажного дома по улице Первомайской, когда на них с крыши рухнула ледяная глыба. Она ударила ребенка по голове и спине. Врачи диагностировали у малыша компрессионный перелом позвонка.

Сыщики узнали, что сотрудники управляющей компании своевременно не убрали снег с кровли здания, что и стало причиной инцидента. Теперь их действиям намереваются дать правовую оценку. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

По результатам предварительной проверки возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU