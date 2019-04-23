В Уфе стартует конкурс граффити, посвященных театру

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-23T07:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

22 апреля в Уфе стартует конкурс граффити, посвященный театру. Тема выбрана не случайно: этот год в республике объявлен годом Театра. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 10 до 30 лет, при условии, что у них есть навыки работы с краской.

На первом этапе, который продлится до 5 июня, власти будут принимать эскизы будущих граффити. К 10 июня комиссия выберет лучшие из них, и уже на следующий день авторы победивших работ смогут воплотить их в жизнь на выбранной властями площадке.

- Авторы лучших трех работ будут награждены ценными призами, - пояснили в пресс-службе администрации Уфы.

Эскизы можно направлять по адресу: Уфа, ул. Комсомольская, 165/1, кабинет 213 , а также на почту nasibullina@ugh.ufanet.ru с пометкой «Конкурс граффити».

ИСТОЧНИК KP.RU