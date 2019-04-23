2019-04-23T05:43:17+03:00
Общество

Жителям Уфы предлагают выбрать названия для трех аллей

Все они будут расположены в Ленинском районе столицы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Жители Уфы могут предложить названия для новых зеленых зон. Они будут заложены в Ленинском районе Уфы в субботу, 27 апреля, в рамках акции «Зеленая Башкирия».

Как сообщили в мэрии города, новые аллеи появятся возле Центра образования №10 по ул. Зенцова, у Центра спортивной подготовки по ул. Камышлинской и возле сквера «Волна».

Предложить властям «красивые и символичные названия» для новых зон отдыха можно в группе администрации района или по телефону 229-04-23. Конкурс будет проводиться до 25 апреля.

Уточняется, что топонимы должны быть интересными, содержательными и лаконичными. К примеру, для аллеи возле центра спортподготовки муниципалитет предлагает 4 варианта названия, из которых пока лидирует "Аллея чемпионов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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