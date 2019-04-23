Уфимец обокрал двух своих товарищей
Жулик стащил у друзей два телефона
Уфимец обокрал двух своих пьяных приятелей
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33-летний уфимец обокрал двух знакомых, с которыми распивал спиртное.
Начиналась история весьма безобидно. 40-летний мужчина решил пригласить в гости троих знакомых. Вместе они начали распивать алкоголь. В конце все закончилось ссорой хозяина и одного из гостей.
Обидевшись, он захватил с собой сотовой телефон хозяина. Вместе с ним дом покинул еще один гость. Примечательно, что в лифте вор начал избивать своего друга и отобрал у него деньги и ценности.
Жулик не успел покинуть город. Вскоре его задержали полицейские. По факту кражи и разбоя стражи порядка возбудили уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU