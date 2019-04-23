2019-04-23T14:46:40+03:00
Происшествия

Уфимец обокрал двух своих товарищей

Жулик стащил у друзей два телефона
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Уфимец обокрал двух своих пьяных приятелейУфимец обокрал двух своих пьяных приятелей
Изменить размер текста:

33-летний уфимец обокрал двух знакомых, с которыми распивал спиртное.

Начиналась история весьма безобидно. 40-летний мужчина решил пригласить в гости троих знакомых. Вместе они начали распивать алкоголь. В конце все закончилось ссорой хозяина и одного из гостей.

Обидевшись, он захватил с собой сотовой телефон хозяина. Вместе с ним дом покинул еще один гость. Примечательно, что в лифте вор начал избивать своего друга и отобрал у него деньги и ценности.

Жулик не успел покинуть город. Вскоре его задержали полицейские. По факту кражи и разбоя стражи порядка возбудили уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии отремонтируют трассу Уфа-Оренбург
В Башкирии будут судить серийных угонщиков дорогих иномарок
В мобильном приложении «Мой брокер» от «БКС Брокер» появились стоп-заявки
Ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
В уфимской школе №18 распылили газовый баллончик
В Башкирии бабушка всадила внуку нож в спину
«Экологическая катастрофа или...?»: в Башкирии на озере всплыла мертвая рыба
Уфимская чайхана назвала блюдо из баранины в честь футбольного арбитра Москалёва
В Уфе планируют перестроить Театр кукол и возвести новые спортивные объекты
В Башкирии поймали убийцу, смывшего останки жертвы в туалете
Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе реконструируют
Стало известно, когда парки и пляжи Уфы обработают от клещей
В Уфе пропал без вести 40-летний Руслан Ахмадуллин
В Уфе мотоциклист пострадал в ДТП с «Приорой»
«Шаги в профессию»
Не вернулся с работы: в Уфе ищут 22-летнего Азамата Сатимова
Мэр Уфы обматерил своих подчиненных прямо во время оперативного совещания
В Башкирии 16 «умников» получили 500 тысяч рублей на свои проекты