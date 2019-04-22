2019-04-22T16:32:36+03:00
Происшествия

12-летний уфимец сломал позвоночник в батутном центре

Делом заинтересовались в Следкоме республики
Рустем АХУНОВ
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Следком Башкирии проверит травмирование ребенка в батутном центре УфыСледком Башкирии проверит травмирование ребенка в батутном центре Уфы
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12-летний мальчик сломал позвоночник в одном из батутных центров Уфы.

По данным Следкома республики, инцидент произошел 28 марта в Уфе. 12-летний подросток отдыхал в батутном центре и захотел сделать сальто назад в прыжке. К сожалению, ребенок не смог сгруппироваться и ударился головой о полотно батута. Позже врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвонков.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Следкоме республики возбудили уголовное дело. Сейчас сыщики допрашивают потерпевшую сторону и сотрудников батутного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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