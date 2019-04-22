Депутаты Башкирии предлагают запретить продажу алкоголя в определенные дни

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-22T18:02:32+03:00

В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в День знаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничения могут начать действовать в День знаний, День молодежи и Сабантуи

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Депутаты Курултая Башкирии предлагают запретить продавать алкоголь в День знаний, День молодежи и по Сабантуям.

Напомним, что сейчас подобный запрет в Башкирии действует только в день проведения Последнего звонка. Помимо запрета продажи алкоголя по определенным дням, депутаты предлагают ограничить продажу спиртного в магазинах с 22 часов до 10 часов утра.

По мнению представителей власти, направлен на защиту здоровья, нравственности, благополучия местных жителей. Поучаствовать в обсуждении законопроекта жители Башкирии смогут до 15 мая. Ознакомиться с ним можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU