В Башкирии поймали убийцу, смывшего останки жертвы в туалете

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-23T12:18:10+03:00

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В Башкирии задержали мужчину, смывшего тело друга в туалете.

По версии следствия, жуткая история началась в Сургуте. Известно, что 47-летний погибший проживал с 42-летнем товарищем, которому задолжал крупную сумму денег. В один момент между мужчинами начался спор из-за долга. Во время разговора злодей выхватил нож и двумя ударами убил должника.

Сразу после этого он с карты погибшего перевел себе необходимую сумму. Затем он расчленил тело и сжег его в бане. Чтобы скрыть следы преступления, он смыл останки мужчины в туалете.

Задержать душегуба удалось в Башкирии, почти через месяц после убийства. Мужчина в содеянном признался. Ранее он уже был судим за убийство, грабеж и дезертирство.

ИСТОЧНИК KP.RU