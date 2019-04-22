В Башкирии пьяный водитель перевернулся на ВАЗ-2114
Мужчина получил незначительные травмы
фото: ГИБДД по РБ
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Рано утром 21 апреля в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак-Раевка произошло серьезное ДТП.
Как сообщили в ГИБДД, 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 вылетел в кювет, где перевернулся. Он получил незначительные травмы и обратился за медицинской помощью.
Известно, что он был лишён водительского удостоверения ещё две недели назад, кроме того и в этот раз управлял автомобилем будучи пьяным. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
За сутки дорожные полицейские выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 59 нетрезвых автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU