В Башкирии пьяный водитель перевернулся на ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-22T07:29:29+03:00

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Рано утром 21 апреля в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак-Раевка произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД, 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 вылетел в кювет, где перевернулся. Он получил незначительные травмы и обратился за медицинской помощью.

Известно, что он был лишён водительского удостоверения ещё две недели назад, кроме того и в этот раз управлял автомобилем будучи пьяным. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

За сутки дорожные полицейские выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 59 нетрезвых автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU