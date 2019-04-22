2019-04-22T07:29:29+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель перевернулся на ВАЗ-2114

Мужчина получил незначительные травмы
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Рано утром 21 апреля в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак-Раевка произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД, 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 вылетел в кювет, где перевернулся. Он получил незначительные травмы и обратился за медицинской помощью.

Известно, что он был лишён водительского удостоверения ещё две недели назад, кроме того и в этот раз управлял автомобилем будучи пьяным. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

За сутки дорожные полицейские выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 59 нетрезвых автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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