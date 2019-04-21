В столовой одного из детских садов Башкирии нашли опасный продукт

СЕГОДНЯ 19:49 2019-04-21T19:49:43+03:00

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В детском саду в Мечетлинском районе обнаружили опасную манную крупу.

По данным россельхознадзора, на кухне дошкольного учреждения специалисты ведомства во время проверки обнаружили целый мешок немаркированной крупы. Оказалась, что внутри находится манка.

В соответствии с требованиями законов, такая продукция называется некачественной и опасной. Отвечать за такое нарушение придется сотруднику садика, ответственному за хранение продуктов на кухне. С дошкольного учреждения потребовали немедленно устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU