В столовой одного из детских садов Башкирии нашли опасный продукт
Инцидент произошел в Мечетлинском районе
В Башкирии детский сад оштрафовали за опасную манкуФото: Влад КОМЯКОВ
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В детском саду в Мечетлинском районе обнаружили опасную манную крупу.
По данным россельхознадзора, на кухне дошкольного учреждения специалисты ведомства во время проверки обнаружили целый мешок немаркированной крупы. Оказалась, что внутри находится манка.
В соответствии с требованиями законов, такая продукция называется некачественной и опасной. Отвечать за такое нарушение придется сотруднику садика, ответственному за хранение продуктов на кухне. С дошкольного учреждения потребовали немедленно устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU