При пожаре на заводе в Челнах пострадали трое жителей Башкирии
Пострадавших во время взрыва на заводе в Челнах жителей Башкирии доставили в уфимский ожоговый центр.
Напомним, что инцидент произошел на одном из челнинских заводов еще в пятницу, 19 апреля. В итоге пострадали 17 человек. Известно, рабочие получили ожоги от 12 до 98% тела. Вскоре всех пострадавших доставили в больницы Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани. Вечером 20 апреля троих пострадавших из Башкирии доставили в уфимский ожоговый центр.
«Комсомольская Правда – Казань» сообщает, что по факту пожара в местном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил труда»
Видео пожара на промзоне Нижнекамска.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU