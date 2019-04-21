2019-04-21T10:54:07+03:00
Происшествия

При пожаре на заводе в Челнах пострадали трое жителей Башкирии

Рабочих перевезли в Уфу
Рустем АХУНОВ
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В Уфу доставили пострадавших при взрыве в Челнах рабочихВ Уфу доставили пострадавших при взрыве в Челнах рабочих
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Пострадавших во время взрыва на заводе в Челнах жителей Башкирии доставили в уфимский ожоговый центр.

Напомним, что инцидент произошел на одном из челнинских заводов еще в пятницу, 19 апреля. В итоге пострадали 17 человек. Известно, рабочие получили ожоги от 12 до 98% тела. Вскоре всех пострадавших доставили в больницы Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани. Вечером 20 апреля троих пострадавших из Башкирии доставили в уфимский ожоговый центр.

«Комсомольская Правда – Казань» сообщает, что по факту пожара в местном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил труда»

Видео пожара на промзоне Нижнекамска.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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