Жителя Уфы возмутило поведение бездомного
Бродяга улегся спать возле Вечного огня
В Уфе бродяга заснул прямо у Вечного огня
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Уфимский бездомный улегся спать прямо у чаши Вечного огня в парке Победы.
Неравнодушный уфимец Евгений К. решил сделать кадр и опубликовал его в интернете. На нем мужчина, по всей видимости, без определенного места жительства сладко спит, подложив руки под голову. Возмутительно, что улегся бродяга прямо на чашу Вечного огня, установленную в уфимском парке Победы.
Напомним, что похожая ситуация произошла в парке в начале 2019 года. Тогда возле Вечного огня также заснул бродяга. По словам очевидцев, у бездомного обгорела куртка. Он объяснил, что таким способом пытался пережить холодную ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU