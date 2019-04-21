Жителя Уфы возмутило поведение бездомного

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-21T10:09:52+03:00

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Уфимский бездомный улегся спать прямо у чаши Вечного огня в парке Победы.

Неравнодушный уфимец Евгений К. решил сделать кадр и опубликовал его в интернете. На нем мужчина, по всей видимости, без определенного места жительства сладко спит, подложив руки под голову. Возмутительно, что улегся бродяга прямо на чашу Вечного огня, установленную в уфимском парке Победы.

Напомним, что похожая ситуация произошла в парке в начале 2019 года. Тогда возле Вечного огня также заснул бродяга. По словам очевидцев, у бездомного обгорела куртка. Он объяснил, что таким способом пытался пережить холодную ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU