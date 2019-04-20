2019-04-20T08:59:48+03:00
Происшествия

В Башкирии автомобиль сбил лося, внезапно выбежавшего на дорогу

Также пострадали водитель и его пассажирка
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

ДТП с участием дикого животного произошло вчера вечером, 19 апреля, в Дюртюлинском районе республики. На 23 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск лось неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Водитель иномарки «Ауди» не успел затормозить, поэтому столкновения не удалось избежать, после чего машина перевернулась в кювет.

Несчастное животное погибло на месте, а сам водитель и его 22-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу. У покореженной иномарки разбито лобовое стекло, отлетела крыша и сильно помят капот. Обстоятельства ДТП сейчас проверяют дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Башкирии отдала 1,5 млн мошенникам, чтобы спасти свою дочь
В Омске нашли тело пропавшего многодетного отца из Башкирии
В Башкирии неизвестные проломили голову сторожу и ограбили церковь
В Башкирии чиновница присвоила часть премий своих подчиненных
В Башкирии арестовали женщину, заказавшую убийство любовницы мужа и ее ребенка
В Перми нашли родственников мужчины, попавшего в трудовое рабство в Уфе
В Уфе две студентки на спор наглотались сильнодействующими лекарствами
Первые уфимцы, получившие штрафы за парковку на газоне, возмущены работой системы
В Башкирии разыскивают 44-летнюю Ольгу Маврину
Друг Дмитрия Быкова опроверг информацию о том, что в Уфе у писателя диагностировали инфаркт головного мозга
Вице-мэр Уфы покинул свой пост
Следователи Башкирии проверят ДТП с участием школьного автобуса с детьми
В центре Уфы горит деревянный дом
В Уфе второй день подряд побивается температурный рекорд
В Башкирии могут ввести режим ЧС
Постоянно ругалась со старшими: стали известны подробности избиения бабушки завучем башкирской школы
В Уфе продолжают разыскивать 16-летнюю школьницу
В ГИБДД Башкирии прокомментировали инцидент с провалившимся под лед автобусом
Шаги в профессию
В Башкирии пациентка женской консультации избила заведующую
В Башкирии автобус с детьми провалился под лед
Из уфимского дома ночью эвакуировали 50 человек