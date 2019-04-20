В Башкирии автомобиль сбил лося, внезапно выбежавшего на дорогу

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-20T08:59:48+03:00

Также пострадали водитель и его пассажирка

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ДТП с участием дикого животного произошло вчера вечером, 19 апреля, в Дюртюлинском районе республики. На 23 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск лось неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Водитель иномарки «Ауди» не успел затормозить, поэтому столкновения не удалось избежать, после чего машина перевернулась в кювет.

Несчастное животное погибло на месте, а сам водитель и его 22-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу. У покореженной иномарки разбито лобовое стекло, отлетела крыша и сильно помят капот. Обстоятельства ДТП сейчас проверяют дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU