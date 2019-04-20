В Башкирии автомобиль сбил лося, внезапно выбежавшего на дорогу
ДТП с участием дикого животного произошло вчера вечером, 19 апреля, в Дюртюлинском районе республики. На 23 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск лось неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Водитель иномарки «Ауди» не успел затормозить, поэтому столкновения не удалось избежать, после чего машина перевернулась в кювет.
Несчастное животное погибло на месте, а сам водитель и его 22-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу. У покореженной иномарки разбито лобовое стекло, отлетела крыша и сильно помят капот. Обстоятельства ДТП сейчас проверяют дорожные полицейские.
- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU