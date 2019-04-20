2019-04-20T08:26:44+03:00
Происшествия

В Башкирии арестовали женщину, заказавшую убийство любовницы мужа и ее ребенка

Заказчицу и ее сестру-подельницу отправили на два месяца в СИЗО
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"
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В Ишимбае арестовали 56-летнюю женщину, заказавшую убийство любовницы своего мужа, а также их внебрачного ребенка. Для исполнения своего коварного плана ревнивица привлекла свою родную сестру, которая должна была передать 250 тысяч в качестве вознаграждения исполнителю убийства. Оскорбленную в своих чувствах женщину даже не остановил тот факт, что внебрачному ребенку всего шесть месяцев от роду.

Сама Мадина Г. в беседе с ГТРК «Башкортостан» рассказала, что пошла на такой шаг ради любви к своему мужу.

- Я думала, этим оставлю его возле себя. Я не хотела его делить! Он то с ней, то со мной, - поделилась женщина.

В числе обвиняемых оказалась и родная сестра обиженной женщины, которая выступила посредником и передала деньги киллеру. Вот только у него не поднялась рука на ребенка, поэтому наемник добровольно сдался силовикам.

- Женщины просили, чтобы убийство было совершено таким способом, чтобы в последующем следственные органы не вышли на них, например, поджечь дом или инсценировать самоубийство. Правоохранительными органами была создана видимость похищения женщины, а также её ребёнка, которые были помещены под охрану полиции, - рассказали в следственном отделе по Ишимбаю.

Сейчас женщина и ее ребенок находятся в безопасности. Фото: соцсети

Сейчас женщина и ее ребенок находятся в безопасности. Фото: соцсети

Сейчас по решению суда сестры отправятся на два месяца в следственный изолятор. Им грозит внушительный тюремный срок. А с кем в итоге останется муж, из-за которого и разгорелись нешуточные страсти – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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