В Башкирии разыскивают 44-летнюю Ольгу Маврину
Женщина не дает о себе знать уже двое суток
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В Стерлитамаке разыскивают без вести пропавшую 44-летнюю Ольгу Маврину. Как сообщают волонтеры организации «Отклик», женщина не дает о себе знать с 17 апреля. Она вышла из дома в 17 часов по улице Луговая и не вернулась.
Родные обратились в полицию и к волонтерам.
Приметы: рост 170 см, телосложение полное, волосы темные, глаза зеленые.
Была одета в светлую куртка ниже пояса с капюшоном, тёмные джинсы, синие ботинки.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU