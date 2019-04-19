2019-04-19T18:44:27+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 44-летнюю Ольгу Маврину

Женщина не дает о себе знать уже двое суток
Эльвина АПАРИНА
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В Стерлитамаке разыскивают без вести пропавшую 44-летнюю Ольгу Маврину. Как сообщают волонтеры организации «Отклик», женщина не дает о себе знать с 17 апреля. Она вышла из дома в 17 часов по улице Луговая и не вернулась.

Родные обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы: рост 170 см, телосложение полное, волосы темные, глаза зеленые.

Была одета в светлую куртка ниже пояса с капюшоном, тёмные джинсы, синие ботинки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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