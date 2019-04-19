В Уфе второй день подряд побивается температурный рекорд

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-19T15:26:19+03:00

На этот раз пал рекорд 1998 года

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Погода в Уфе в последние дни не особо радует местных жителей. Уже второй день подряд метеорологи фиксируют рекордно низкие температуры. Так, в ночь с 18 на 19 апреля столбик термометра на станции Уфа-Дема понизился до -8,3 градуса.

Как сообщают башкирские синоптики, прошлый рекорд был перекрыт почти на градус. Он был установлен в далеком 1998 году и составлял -7,6 градуса. Таки образом, можно констатировать, что так холодно в республике в 21 веке еще не было.

Однако сильно огорчаться уфимцам не стоит. Прогнозируется, что уже к выходным в республике станет по-настоящему тепло. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU