Вице-мэр Уфы покинул свой пост

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-19T17:14:56+03:00

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Вице-мэр Уфы, ответственный за работу транспорта, Андрей Федосов ушел в отставку.

На своем посту в городской администрации Федосов занимался вопросами транспорта. В пресс-службе мэрии информацию о кадровых перестановках подтвердили. Известно, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Остается неизвестным, где в будущем будет работать Федосов.

Напомним, что вице-мэром чиновник стал в 2018 году. До этого он работал руководителем управления по жизнеобеспечению города.

Ранее врио главы Башкирии начал реорганизовывать систему общественного транспорта столицы. Несмотря на бравады чиновников о том, что ситуация находится под контролем, в городе остаются частные проблемы с транспортной доступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU