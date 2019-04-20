В Перми нашли родственников мужчины, попавшего в трудовое рабство в Уфе

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-20T07:51:50+03:00

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Отыскалась жена мужчины, который угодил в трудовое рабство в Уфе. На распространенных в сети фотографиях женщина узнала своего мужа, которого не видела три года.

- В последний раз жена видела своего мужа Сергея Левинова три года назад. Тогда она попала в реабилитационный центр. Через какое-то время женщина получила сообщение, что с мужем все хорошо, и он находится на заработках, – цитируют волонтером пермские СМИ.

Планируется, что уже в ближайшие выходные мужчина покинет Уфу и вернется к своей жене.

Напомним, ранее к волонтерам обратились жители одного из дворов в столице Башкирии, которые рассказали про человека, который якобы сбежал из центра вербовки рабов. Он жил прямо на улице, и у него не было при себе никаких документов, так как они, по его словам, остались у хозяина. При этом уфимцы отмечали, что мужчина совершенно адекватный, не пьет и не курит.

ИСТОЧНИК KP.RU