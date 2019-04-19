2019-04-19T14:18:27+03:00
Общество

В Башкирии могут ввести режим ЧС

Министерство сельского хозяйства прорабатывает вопрос в связи с гибелью озимых
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ближайшее время в Башкирии могут ввести режим ЧС из гибели озимых культур. В настоящий момент специалисты Министерства сельского хозяйства изучают вопрос и оценивают степень ущерба. Известно, что особенно серьезно пострадали Чишминский, Благоварский, Буздякский, Кармаскалинский, а также районы предуральской зоны.

Как сообщает «Интерфакс-Поволжье», ссылаясь на слова замминистра Ирика Суракова, гибель озимой пшеницы составила 30%, хотя ожидалась на уровне 7%. Виной случившемуся стала неблагоприятная погода и болезни зерновых культур.

Если режим ЧС будет все-таки введен, то башкирским аграриям возместят понесенные убытки из федерального фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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