2019-04-20T06:36:48+03:00
Общество

В Уфе две студентки на спор наглотались сильнодействующими лекарствами

Подобное развлечение едва не стоило девушкам жизней
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Чрезвычайное происшествие произошло в Уфимском профессиональном колледже. Две студентки наглотались сильнодействующих препаратов и едва не погибли на месте. Спасло их только внимательность преподавателей, а также быстрая реакция медиков.

Как сообщает портал ProUfu.ru, все случилось из-за банального спора. Девушки решили проверить свою смелость и выпить сильное психотропное вещество. Реакция молодого организма, естественно, не заставила себя долго ждать.

Первым что-то странное обнаружил преподаватель студенток – они еле говорили и вели себя заторможено. Затем их начало тошнить, и тогда на место срочно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики промыли желудки пострадавшим и своими действиями спасли им жизни.

Как выяснилось позже, студентки на спор выпили по 10 таблеток. Что именно они хотели этим себе доказать, так и осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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