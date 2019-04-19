2019-04-19T12:04:29+03:00
Происшествия

В ГИБДД Башкирии прокомментировали инцидент с провалившимся под лед автобусом

Никто из пассажиров не пострадал
Рустем АХУНОВ
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В ГИБДД Башкирии прокомментировали инцидент со школьным автобусом, провалившимся под ледВ ГИБДД Башкирии прокомментировали инцидент со школьным автобусом, провалившимся под лед
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В ГИБДД Башкирии рассказали об инциденте с провалившимся под лед школьным автобусом.

Напомним, что необычный случай произошел в Белорецком районе, на 8 километре дороги Белорецк-Отнурок. 52-летний водитель управлял автобусом, в котором находились 17 детей. На одном из участков дороги он правым перед колесом провалился под лед у переезда через реку.

- В результате происшествия пострадавших нет. Автобус повреждений не получил. Его достали на сухую поверхность. Детей отпустили домой, а проезд через реку восстановили, - сообщил в своем блоге главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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