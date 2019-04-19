В Башкирии пациентка женской консультации избила заведующую

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-19T11:08:44+03:00

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В женской консультации Нефтекамска пациентка избила заведующую отделением.

Информацией о случившемся поделились в башкирском Профсоюзе работников здравоохранения. Пациентка, стоя у регистратуры, заявила, что ей необходимо срочно сдать анализы на гормоны по направлению эндокринолога. Заведующая отделением объяснила, что анализы она сможет сдать только после того, как проконсультируется с врачом женской консультации. Такой ответ не устроил пациентку, и она схватила медика за волосы и начала избивать. Врач на несколько секунд потеряла сознание. Персонал учреждения решил вызвать стражей порядка.

Вскоре после этого пациентка начала обвинять врачей в социальных сетях и потребовала разогнать «змеиное логово» врачей. Сейчас в непростой истории разбираются сотрудники МВД и минздрава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU