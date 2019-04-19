2019-04-19T09:03:08+03:00
Общество

Стало известно, когда в Башкирии потеплеет

Прогноз дали в Росгидромете
Рустем АХУНОВ
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Уже с этой пятницы в Башкирии ожидается потеплениеУже с этой пятницы в Башкирии ожидается потепление
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По данным Росгидромета, тепло в Башкирию придет уже к середине следующей неделе.

Напомним, что с понедельника, 15 апреля, на территории республики бушует арктический циклон. Из-за него температура воздуха упала до рекордных для апреля температур. Но уже начиная с пятницы, 19 апреля, в республику придет долгожданное потепление.

Днем в пятницу температура воздуха поднимется до 10 градусов. В воскресенье ожидается потепление до 11 градусов. Начиная с понедельника температура воздуха прогреется до 15 градусов, во вторник до 17, а в среду и вовсе до 19 градусов. Плюсовая температура по ночам ожидается с воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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