Житель Башкирии оказался в суде из-за комментария в интернете

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-19T08:36:29+03:00

Жителя Башкирии осудили за комментарий в соцсетях

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Жителя Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбления в интернете.

По данным прокуратуры Башкирии, в сентябре прошлого года 30-летний житель села Байкибашево разместил на странице «Вконтакте» комментарий, выражающий оскорбление жителей Кавказа.

Делом заинтересовались местные стражи порядка. В итоге по факту возбуждения ненависти в надзорном ведомстве возбудили административное дело. Суд принял решение – оштрафовать мужчину на 10 тысяч рублей.

Напомним, что ранее за подобные нарушения рассматривали в рамках Уголовного кодекса. С января 2019 года статья попала список административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU