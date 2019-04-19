Житель Башкирии оказался в суде из-за комментария в интернете
Мужчина оскорблял жителей Кавказа
Жителя Башкирии осудили за комментарий в соцсетях
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Жителя Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбления в интернете.
По данным прокуратуры Башкирии, в сентябре прошлого года 30-летний житель села Байкибашево разместил на странице «Вконтакте» комментарий, выражающий оскорбление жителей Кавказа.
Делом заинтересовались местные стражи порядка. В итоге по факту возбуждения ненависти в надзорном ведомстве возбудили административное дело. Суд принял решение – оштрафовать мужчину на 10 тысяч рублей.
Напомним, что ранее за подобные нарушения рассматривали в рамках Уголовного кодекса. С января 2019 года статья попала список административных правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU