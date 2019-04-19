В Башкирии водитель погиб под колесами эвакуатора
Автомобиль съехал в кювет
Фото: ГИБДД по РБ
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ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 18 апреля, в Ишимбайском районе Башкирии. Днем на дороге Ишимбай – Красноусольск в правый кювет съехал эвакуатор «Tata». В Госавтоинспекции республики сообщили, что 48-летний водитель при этом попал под колеса своей же машины и погиб на месте.
Как и почему это произошло, будет устанавливать дорожная полиция. Ведется разбирательство.
Всего за минувший четверг на дорогах Башкирии зафиксировали восемь аварий, одна из них с погибшим. Восемь человек получили травмы.
Фото: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU