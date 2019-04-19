2019-04-19T07:12:08+03:00
Общество

В Башкирии запускают туристический поезд до Айгира

Он будет курсировать по выходным
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: bppc.ruФото: bppc.ru
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В Башкирии запускают электрички до Айгира. Пригородные поезда сообщением «Уфа-Белорецк-Уфа» начнут ходить с 1 мая. Прокатиться на них туристы и все желающие смогут по выходным дням.

Как рассказали в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании, маршрут будут обслуживать рельсовые автобусы серии РА-2, в которых есть Wi-Fi, биотуалеты и удобные сидения.

Путь от Уфы до Айгира займет 3 часа 40 минут, билет обойдется в 411 рублей.

Из Уфы электрички отправляются в 06:56 по местному времени, прибывают на станцию Айгир в 10:35, а в Белорецк в 12:03. Обратно соответственно в 16:01, 17:26 (Айгир) и 21:15 (Уфа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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