В Башкирии запускают туристический поезд до Айгира

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-19T07:12:08+03:00

Он будет курсировать по выходным

Изменить размер текста: A A

В Башкирии запускают электрички до Айгира. Пригородные поезда сообщением «Уфа-Белорецк-Уфа» начнут ходить с 1 мая. Прокатиться на них туристы и все желающие смогут по выходным дням.

Как рассказали в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании, маршрут будут обслуживать рельсовые автобусы серии РА-2, в которых есть Wi-Fi, биотуалеты и удобные сидения.

Путь от Уфы до Айгира займет 3 часа 40 минут, билет обойдется в 411 рублей.

Из Уфы электрички отправляются в 06:56 по местному времени, прибывают на станцию Айгир в 10:35, а в Белорецк в 12:03. Обратно соответственно в 16:01, 17:26 (Айгир) и 21:15 (Уфа).

ИСТОЧНИК KP.RU