«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Захаром Арзамасцевым

СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-19T06:34:22+03:00

Он отыграет за «юлаевцев» еще один сезон

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Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев останется в клубе еще на один сезон, для него уже пятый по счету. Как сообщила пресс-служба «зелёных», контракт с хоккеистом был продлен накануне.

Выступая за уфимский клуб, Арзамасцев провёл 265 матчей. При этом на его счету 70 (30+40) результативных баллов при показателе полезности «+18». За четыре сезона в клубе он дважды получал «бронзу» чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что контракт с клубом продлил и главный тренер Николай Цулыгин. Предположительно, новое соглашение будет рассчитано на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU