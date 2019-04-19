Двух братьев из Уфы осудили за двойное убийство

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-19T06:53:04+03:00

На их счету также покушение на убийство еще одного человека

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В Уфе братьев 33 и 35 лет осудили за убийство двух человек и покушение на убийство третьего.

Они натворили дел год назад, в марте 2018-го. Тогда братья пришли в гости к приятелю на улицу Петрозаводскую. В квартире шла гулянка. Один из братьев поругался с другим гостем и решил его убить, а брата взять как сообщника. Вместе они подкараулили уснувшего обидчика и забили до смерти ножом и топориком с кухни.

Когда попойка закончилась и все разошлись, душегубы смекнули, что хозяин квартиры найдет тело и выдаст их обоих полиции. Тогда они вернулись и подожгли его квартиру. Вот только вместо владельца жилья умер сосед сверху, надышавшийся дыма.

Но расстраиваться парочке пришлось недолго: хозяин квартиры тоже скончался приблизительно тогда же, но от отравления алкоголем.

Однако это все равно не спасло их от ответственности. В Следкоме по Башкирии рассказали, что они оба числились в списке с лиц, с которыми общались погибшие. При обыске в доме одного из братьев нашли неопровержимую улику - окровавленную одежду потерпевшего.

По решению суда старший брат проведет 23 года в колонии особого режима, а младший – 14 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU