Писателя Дмитрия Быкова доставили из Уфы в Москву

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-19T05:51:14+03:00

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Писателя и публициста Дмитрия Быкова перевезли из Уфы в Москву. Он продолжит лечение в одной из столичных клиник. Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист хорошо перенес перелет, но состояние Быкова все еще остается стабильно тяжелым.

Напомним, писателя госпитализировали 16 апреля. На подлете к Уфе, где он должен был читать лекцию о русском анекдоте, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Из аэропорта на «скорой» Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в уфимскую больницу № 22 и поместили в нейрореанимацию. Позже сюда же прибыли врачи из столичного госпиталя имени Бурденко.

На совместном консилиуме с уфимскими специалистами было принято решение о транспортировке публициста в Москву, где за ним смогут ухаживать близкие.

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Во вторник, 16 апреля, известный журналист и писатель Дмитрий Быков был срочно госпитализирован в больницу в Уфе. Нам удалось выяснить подробности случившегося у одного из близких друзей Дмитрия (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU