Жительница Башкирии угнала и разбила автомобиль своего возлюбленного из-за ревности

СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-18T19:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Изменять свой жене – не самая лучшая затея. В этом на собственном опыте убедился 44-летний житель Стерлитамака. На днях мужчина пригласил свою 21-летнюю любовницу к себе домой, пока жена отлучалась по делам. Парочка распивала алкоголь, а ночью, когда хозяин квартиры крепко спал, его пассия решила проверить телефон своего возлюбленного. Каково было удивление и разочарование девушки, когда в мобильнике она наткнулась на нежную переписку своего любовника – и не с законной супругой, а с таинственной незнакомкой!

В порыве ревности молодая женщина выбежала во двор, где был припаркован автомобиль возлюбленного. Как утверждает сама ревнивица, ключи ей отдал сам любовник, а вот сам мужчина клянется, что ключи любовница вытащила тайком из кармана куртки. И хотя у женщины не было водительских прав, она завела машину, поехала… и врезалась в соседний автомобиль. При попытке вырулить на дорогу горе-водительница врезалась в жилой дом.

Разбив машину, разъяренная пассия вернулась в квартиру, где ее ожидал новый сюрприз. На пороге стояла жена любовника и очень хотела знать – что вообще происходит. Оказалось, что гонки на угнанном автомобиле наблюдал друг неверного супруга, который и позвонил его жене.

- В настоящее время решением мирового суда злоумышленница задержана на 10 суток за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU