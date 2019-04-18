2019-04-18T14:59:39+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии заказала убийство любовницы своего мужа и ее полугодовалого ребенка

Благодаря сотрудникам уголовного розыска преступление удалось предотвратить
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас жизни и здоровью женщины и ее сына ничего не угрожаетСейчас жизни и здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает
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Едва не окончилась трагедией история с любовным треугольником из Ишимбая. Там местная 56-летняя жительница узнала, что у ее 54-летнего супруга появилась любовница. Более того в октябре прошлого года разлучница родила ему сына, на которого уходила немалая часть семейного бюджета. Оскорбленная женщина решила отомстить сопернице и задумала убить разлучницу и ее отпрыска. Для исполнения своего зловещего плана женщина даже наняла исполнителя, который за солидное денежное вознаграждение согласился расправиться с 43-летней любовницей и ее полугодовалым сыном.

- О своем намерении подозреваемая рассказала своей сестре, которая согласилась выступить в роли посредника и передать указанную сумму исполнителю. В результате совместных мероприятий сотрудников уголовного розыска и следователей преступление было предотвращено, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сестру-посредницу полицейские задержали в тот момент, когда она передавала деньги исполнителю. А вскоре была задержана и сама заказчица преступления. Всех участников доставили в следственный отдел, где они рассказали подробности своего замысла. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас жизни и здоровью 43-летней женщины и ее маленькому сыну сейчас ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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