2019-04-18T14:13:16+03:00
Общество

Фельдшер из Башкирии спасла мальчика, провалившегося в канализацию

Ребенок едва не захлебнулся сточными водами
Яна БАЗЕКИНА
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Благодаря быстрой помощи фельдшера, мальчик был спасен и уже идет на поправкуБлагодаря быстрой помощи фельдшера, мальчик был спасен и уже идет на поправку
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В минувшую пятницу, 12 апреля, шестилетний Айнур Я. из села Тарабердино Кармаскалинского района отправился на прогулку, но случайно провалился в канализационную яму глубиной 7 метров и едва не утонул. На помощь мальчику бросился его старший брат и соседский ребенок, но когда малыша вытащили – он уже практически не дышал. Вовремя подоспевшие медики стали откачивать Айнура, который получил серьезное переохлаждение и наглотался сточных вод.

Как сообщает газета «Авангард», фельдшер Ирина Яшина оказала мальчику первую помощь, чем спасла ему жизнь. Спасенного ребенка передали для дальнейших реанимационных действий в центральную районную больницу.

– В этот день две бригады скорой помощи были направлены в столицу, поэтому нас вызвали на работу, – рассказывает Ирина Яшина. – В 18.47 поступил звонок о том, что утонул мальчик. Мы с водителем доехали до места происшествия (а это 22 километра) не более чем за четыре минуты. Мальчика на руках держал сосед. Оценив ситуацию, повезли его в больницу. Всю дорогу я делала искусственное дыхание и наружный массаж сердца, очистила полость рта. Через несколько минут мальчик вздохнул.

На следующий день Айнура перевезли в уфимскую больницу, где мальчик активно пошел на поправку. Скоро его должны выписать домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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