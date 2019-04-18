Жительница Башкирии обокрала пожилую супружескую пару

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-18T18:57:27+03:00

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На днях в полицию обратилась пожилая супружеская пара, пожаловавшаяся, что их обокрала бывшая знакомая сына. Нетрезвая женщина пришла к пенсионерам в гости и предложила им по старой дружбе убраться в квартире. Пока пенсионеры сидели на кухне, воровка залезла в шкаф и выгребла оттуда несколько двухтысячных купюр, после чего поспешила распрощаться с хозяевами. Позже супруги обнаружили пропажу 30 тысяч рублей.

Почти неделю 78-летний мужчина искал воровку в надежде решить конфликт «по-семейному». Сын давно не поддерживал общение с женщиной и не знал, где она может находиться. Тем временем ранее судимая 49-летняя женщина потратила все деньги на покупку спиртного.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», задержанная женщина находится под подпиской о невыезде. Ущерб обвиняемая обещала полностью возместить, - сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU