Лишенный прав житель Башкирии опрокинул в кювет автомобиль отца

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-18T12:32:52+03:00

Сам водитель и его пассажир получили серьезные травмы и госпитализированы

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В Учалинском районе Башкирии лишенный прав водитель устроил аварию с пострадавшими. ДТП произошло 17 апреля в пятом часу утра на улице Ахметгалина в Учалах.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, 32-летний мужчина за рулем отцовского «Шевроле Нива» на повороте не справился с управлением и съехал в правый кювет, автомобиль опрокинулся.

В происшествии пострадали сам водитель и его пассажир. С серьезными травмами их госпитализированы. В причинах и условиях аварии предстоит разобраться в ходе начатого расследования сотрудникам полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло восемь автоаварий, в которых пострадали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU