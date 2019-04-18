2019-04-18T12:32:52+03:00
Происшествия

Лишенный прав житель Башкирии опрокинул в кювет автомобиль отца

Сам водитель и его пассажир получили серьезные травмы и госпитализированы
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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В Учалинском районе Башкирии лишенный прав водитель устроил аварию с пострадавшими. ДТП произошло 17 апреля в пятом часу утра на улице Ахметгалина в Учалах.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, 32-летний мужчина за рулем отцовского «Шевроле Нива» на повороте не справился с управлением и съехал в правый кювет, автомобиль опрокинулся.

В происшествии пострадали сам водитель и его пассажир. С серьезными травмами их госпитализированы. В причинах и условиях аварии предстоит разобраться в ходе начатого расследования сотрудникам полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло восемь автоаварий, в которых пострадали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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