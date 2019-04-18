2019-04-18T07:01:57+03:00
Политика

Радий Хабиров вновь поменял лозунг Башкирии

Глава региона отметил важность совместной работы с Татарстаном
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Накануне в Уфе состоялось открытие Дней республики Татарстан в Башкирии. На торжественное мероприятие приехал президент соседнего региона Рустам Минниханов, который назвал «башкира и татарина ближайшими братьями». Радий Хабиров, в ответ, скорректировал только что придуманный лозунг Башкортостана.

- Бе берг я шыра булдырабы ! Вместе мы можем лучше! – заявил со сцены врио главы республики.

Ранее, напомним, Радий Хабиров продвигал в массы лозунг «Бе я шыра булдырабы », то есть «Мы можем лучше». Это было явным отсылом к старому лозунгу Татарстана «Бе булдырабы » - «Мы можем». Теперь же, по всей видимости, руководитель Башкортостана решил немного смягчить подход к вечной борьбе двух братских республик.

- Татары Башкирии – самая большая диаспора за пределами Татарстана. Сегодня у нас живут миллион татар и они чувствуют себя замечательно. Многие столетия наши предки доказывали, что братство народов – самая крепкая основа благополучия, - подчеркнул Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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