2019-04-18T06:54:29+03:00
Общество

Похищенного в Башкирии ребенка нашли в Москве

Его у матери выкрал собственный же отец
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Сотрудники столичной полиции задержали в Москве 32-летнего жителя Башкирии, который выкрал общего сына у матери.

Семейная пара развелась еще в 2010 году, до 2018 года ребенок жил с мамой в селе Толбазы Аургазинского района. В марте 2018 года суд решил, что мальчик должен продолжать жить с матерью, с чем не согласился его отец, который в июне похитил сына и увез в неизвестном направлении.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск, вместе с ребенком его нашли в Москве.

Теперь 32-летний житель Башкирии может предстать перед судом. Уголовное дело возбуждено по 330-й статье уголовного кодекса, «Самоуправство». Ему грозит арест до шести месяцев. Ребенка матери вернули судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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