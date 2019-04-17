2019-04-17T20:49:51+03:00
Происшествия

В Уфе осудили парня, грозившегося взорвать банк

Разбойник получил три года тюрьмы
Рустем АХУНОВ
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В Уфе осудили парня, угрожавшего сотруднику банка гранатойВ Уфе осудили парня, угрожавшего сотруднику банка гранатой
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В Уфе осудили 25-летнего жителя Магниторска, угрожавшего взорвать гранату в банке.

По данным прокуратуры республики, в апреле 2019 года жулик зашел в один из банков по улице Зорге и передал сотруднику записку с просьбой дать ему денег. В противном случае он грозился взорвать бомбу, которую якобы принес с собой. Не получив денег, налетчик поспешил скрыться.

Уже после этого он купил макет гранаты, и попытался ограбить еще один банк. Жулику вновь ответили отказом. Через некоторое время его задержали. По факту разбоя стражи порядка возбудили уголовное дело. Парень свою вину признал. Суд приговорил его к 3 годам заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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